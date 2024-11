Stationen sollen barrierefrei werden: Umbau von Haltestellen sorgt für Diskussion im Friesenheimer Rat

1 Die Bushaltestelle am Friesenheimer Rathaus wird bei Festen als Aufstellplatz für Kühlwagen genutzt. Durch den Umbau der Haltestationen könnte das jedoch nicht mehr möglich sein. Nicht der einzige Grund, weshalb der Umbau der Haltestellen für gespaltene Meinungen am Ratstisch sorgt. Foto: Bohnert-Seidel

Alle Haltestationen in Friesenheim sollen barrierefrei und mit einem Wartehäuschen ausgestattet werden. Vielerorts müssen dafür die Busbuchten weichen. Den Räten ein Dorn im Auge: Für Autofahrer könnte der Alltagsverkehr dadurch zum „Horrortrip“ werden.









Link kopiert



An einigen Stellen führe der Ausbau zu einer Verbreiterung des Gehwegs und vor allem zum Wegfallen von bisherigen Busbuchten. Darüber informierte Bauamtsleiter Markus Reinbold am Montagabend den Friesenheimer Gemeinderat. Einzige Ausnahme dürfte Schuttern darstellen, wo die alte Busbucht vor der Bäckerei Baumert eine zeitliche Wartezone für den Bus darstelle. So gut wie alle Haltestellen sollen auch mit Wartehäuschen ausgestattet werden. „Keiner soll im Regen stehen“, erklärte Reinbold und betonte, dass sich auch über eine weitere Lösung in der Heiligenzeller Hauptstraße beraten ließe. Dort müsse noch nichts fixiert werden. Jetzt gelte es, den Antrag auf den Weg zu bringen, um auch die Fördergelder für den Ausbau der Busbuchten zu beantragen.