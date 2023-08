Das Datum für die Verleihung der Hugo-Häring-Auszeichnung steht noch nicht fest, der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) Baden-Württemberg bestätigte die Auszeichnung für das Kippenheimer Bürgerhaus der K9-Architekten jedoch am Montag unserer Redaktion.

„Mit dem neuen Bürgerhaus hat sich die Gemeinde ein Domizil geschaffen, auf das sie stolz sein kann“, heißt es im Bewertungsprotokoll, das Jury-Mitglied Gunnar Lehmann, Vorsitzender der BDA-Kreisgruppe Baden-Baden/Rastatt/Ortenau, unserer Redaktion zur Verfügung stellte.

Gelobt wurde von der Jury die „klare Formensprache“, mit der das Bürgerhaus in „deutlicher und zugleich unaufgeregter Weise den Ortseingang“ determiniere. „Hierzu tragen sowohl die in warmen Farben gehaltene Außenfassade sowie das flachgeneigte begrünte Dach bei. Gerade diese ,Fünfte Fassade’ sorgt für eine harmonische Einbindung in die Landschaft“, gibt das Protokoll Auskunft.

BDA bescheinigttadellose Ausführung

Auch das Innere des Kippenheimer Bürgerhauses wird darin gelobt. Es sei klar gegliedert und funktional aufgeteilt. Der Platz für Vorraum, Gemeindebibliothek, Seminarraum und der große Saal hätten genau die richtige Größe. Sie gäben den Besuchern einerseits genügend Raum, würden aber andererseits auch keine Übergröße aufweisen.

„Sämtliche Veranstaltungs- und Probenbereiche wurden nach den Bedürfnissen des regen Vereinslebens in Kippenheim ausgestaltet. Je nach Gegebenheiten können bis zu drei unterschiedliche Veranstaltungen gleichzeitig nebeneinander stattfinden“, wird der Gemeinde bescheinigt.

Dass Bürgerhaus und Festplatz, also Innen- und Außennutzung, sowohl technisch als auch durch die Fensterfront miteinander verbunden werden können, wird ebenfalls positiv hervorgehoben. Auch die „Materialität wie auch die Qualität der Ausführung sind tadellos“ wird gelobt.

Sieben weitere Gebäude in der Ortenau wurden ausgezeichnet

Neben dem Kippenheimer Bürgerhaus erhielten noch sieben weitere Gebäude in der Ortenau eine Auszeichnung: die neue Aula der Heimschule Lender in Sasbach, der Gründlehof in Hornberg, der Ersatzneubau des Finanzamtes in Offenburg, die Gewerbliche Schulen in Offenburg, das Wohnhaus am Hungerberg in Zell-Weierbach, die Reithalle in Achern und der Rundofen in Zell am Harmersbach.

Der BDA Baden-Württemberg verleiht seit 1969 im Abstand von drei Jahren den Hugo-Häring-Preis für vorbildliche Bauwerke in Baden-Württemberg an Bauherrinnen und Bauherren sowie Architektinnen und Architekten für ihr gemeinsames Werk.

Zweistufiges Auswahlverfahren

Das Auszeichnungsverfahren ist zweistufig. In der ersten Stufe werden die Hugo-Häring-Auszeichnungen verliehen, in der zweiten Stufe die Hugo-Häring-Landespreise. Die Landespreise nehmen an dem Preisverfahren des BDA-Architekturpreises Nike teil.

Im aktuellen Verfahren wurden 581 Projekte eingereicht, die an den Auszeichnungsverfahren der BDA-Kreisgruppen teilnehmen. Für die Kreisgruppe Baden-Baden/Rastatt/Ortenau sind 33 Projekte eingereicht worden, elf davon erhalten eine Auszeichnung.