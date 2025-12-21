Starzacher Schulmisere: Ohne Umbau steht die Schule auf der Kippe

Das Schulamt verteilt nach einer Besichtigung desaströse Noten. Die Elterninitiative bereitet derweil einen Bürgerentscheid vor.
Die Starzacher Schulmisere spitzt sich zu. Nachdem der Gemeinderat Ende September den geplanten Ausbau der Bierlinger Grundschule gestoppt hat, liegt nun die Stellungnahme des Staatlichen Schulamtes Tübingen vor, mit eindeutigem Fazit: Ohne Ausbau der Schule kann der Ganztagsbetrieb nicht fortgeführt werden. Was das für den Schulstandort Starzach bedeutet, damit wird sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 22. Dezember, befassen.