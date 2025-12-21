Starzacher Schulmisere: Ohne Umbau steht die Schule auf der Kippe

Die Starzacher Schulmisere spitzt sich zu. Nachdem der Gemeinderat Ende September den geplanten Ausbau der Bierlinger Grundschule gestoppt hat, liegt nun die Stellungnahme des Staatlichen Schulamtes Tübingen vor, mit eindeutigem Fazit: Ohne Ausbau der Schule kann der Ganztagsbetrieb nicht fortgeführt werden. Was das für den Schulstandort Starzach bedeutet, damit wird sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 22. Dezember, befassen.

Derzeit besuchen 138 Schülerinnen und Schüler die Grundschule in Bierlingen. Davon sind 93 für die Ganztagsschule angemeldet. Die Ganztagsbetreuung ist an den Schulbetrieb angekoppelt, dafür hat die Schule auch zusätzliche Lehrerdeputate erhalten. Die Kosten für die Ganztagsbetreuung werden damit zu einem Gutteil durch Landesgeld (über das Schulbudget) beglichen. Gleichzeitig gelten für den Ganztagsbetrieb gesetzliche Rahmenbedingungen, an die sich der Schulträger, also die Gemeinde Starzach, halten muss. Als die Ganztagsschule in Starzach 2009 genehmigt und eingerichtet wurde, hatte das Regierungspräsidium klargestellt: „Für die unterrichtsfreie Zeit in der Mittagspause sind – neben dem Mittagessen – entsprechende Angebote und Räumlichkeiten bereitzustellen.“

Eine lange Mängelliste

Die Vorgaben zu erfüllen, davon ist Starzach weit entfernt. Die vom Staatlichen Schulamt Tübingen nach einem Vor-Ort-Besuch erstellte Bestandsaufnahme ist im Wesentlichen eine lange Mängelliste. Es fehlen Betreuungsräume für differenzierte Angebote. Es gibt keine Rückzugsorte, an denen die Schülerinnen und Schüler sich auch mal aus der Menge ausklinken und zur Ruhe kommen können. Andere Kinder brauchen Bewegung, Platz zum Toben und zum Auspowern. Auch hier: weitgehend Fehlanzeige. Der Schulhof verfügt gerade mal über ein mageres Klettergerüst. Es gibt keine Überdachung als Schutz an Regentagen. Eine Sporthalle gibt es nicht. Zum Sportunterricht müssen die Kinder nach Wachendorf in die Mehrzweckhalle gefahren werden. Die Busfahrt frisst dabei einen ordentlich Teil der für Sport eingeplanten Unterrichtszeit auf, bemängelt das Schulamt.

Bei den Verwaltungsräumen sieht es ähnlich schlecht aus. Das Lehrerzimmer ist zu klein. Im Rektorat gibt es keinen Platz für eine Besprechung zu zweit. Theoretisch hätte die Schule bei ihren Schülerzahlen Anspruch auf eine Konrektoratsstelle. Es gibt dafür aber kein freies Zimmer. Das Mittagessen nehmen die Schüler derzeit in einer Behelfs-Container-Mensa ein.

Duldung hat wohl ein Ende

Diese Mängel, die das Schulamt auflistet, sind nicht neu. Dass sie mit dem Ausbau der Schule behoben werden sollten, hat dazu beigetragen, dass die Schulaufsicht die Lage bislang toleriert hat – mit der Aussicht auf den Schulumbau. Sollte der nun tatsächlich, wie vom Gemeinderat beschlossen, gestrichen werden, hat die Duldung wohl ein Ende. „Eine Umsetzung heutiger Ansprüche an die Qualität einer Ganztagsschule als Lern- und Lebensort Schule ist unter den gegebenen räumlichen Bedingungen nicht annähernd (...) möglich, geschweige denn pädagogisch sinnvoll.“

Was bedeutet das für den Schulstandort Starzach? Das Staatliche Schulamt spricht sich explizit dafür aus, dass die Schule doch wie geplant umgebaut wird. Wenn nicht, blieben den Starzachern zwei Möglichkeiten, auf die das Schulamt ebenfalls eingeht.

Die Schule könnte von einer an das Schulgesetz (und die behördlichen Vorschriften gebundenen) Ganztagsschule zu einer Einrichtung mit außerschulischer Ganztagsbetreuung umgewandelt werden. Das hätte, so schreibt das Schulamt, „neben dem qualitativen Aspekt unter anderem zur Folge, dass entsprechendes Betreuungspersonal gefunden werden müsste“ und die Kosten für dieses Personal „auf Seiten der Kommune explodieren“ würden.

Auch keine Lösung: Starzach schickt Kinder, die eine Ganztagsbetreuung brauchen, künftig nach Hirrlingen oder Rottenburg. Das sei „nicht denkbar“, so das Schulamt, und bei 93 Kindern weder „räumlich noch sächlich zu stemmen“. Zumal: Wenn dann nur noch ein Drittel der Kinder in Starzach zur Schule gingen, „wäre der Schulstandort gefährdet“.

Gemeinderat tagt

Bürgermeister Thomas Noé hat das Thema auf die Tagesordnung für die Montagssitzung genommen, inklusive einer „Beratung über die weitere Vorgehensweise“. Auf Grundlage der Stellungnahme des Schulamts geht Noé davon aus, dass ein Ganztagsbetrieb an der Bierlinger Schule ohne Ausbau der Räume von der Schulaufsicht „nicht akzeptiert wird“, wie er in der Vorlage zur Sitzung schreibt. Die Schule künftig als Halbtagsschule zu betreiben, ist für ihn keine Option, da sie den Schulstandort gefährden würde. Gleichzeitig verweist Noé darauf, dass „mit einem Antrag auf Bürgerbegehren zu rechnen ist“. Deshalb sollen keine weiteren Beschlüsse vorab gefasst werden. Der Bericht des Schulamts steht „zur Kenntnisnahme“ auf der Tagesordnung.

Bürgerbegehren ist geplant

Eltern-Initiative sammelt Unterschriften für Bürgerbegehren

Neben dem Bürgerentscheid zum Sulzauer Baugebiet Mühlacker IV steht den Starzachern ziemlich sicher ein zweiter Bürgerentscheid ins Haus. Die Eltern-Initiative, die sich nach dem Stopp des Schulausbaus durch den Gemeinderat am 30. September zusammengefunden hat, sammelt Unterschriften für ein Bürgerbegehren, um den Gemeinderats-Beschluss rückgängig zu machen. Bereits in einer ersten Unterschriftensammlung (damals ging es noch nicht um ein Bürgerbegehren) hatten die Eltern 656 Unterschriften von Starzachern gesammelt, die sich dafür aussprachen, den Umbau der Bierlinger Grundschule nach den Plänen des Architekturbüros K9 umzusetzen und damit die Ganztagsschule in Starzach zu sichern. Mit der Vergabe der Arbeiten könnte sofort begonnen werden, da die Planung bis ins Detail vorliegt. Für den Bau sind 14 Millionen Euro angesetzt, Zuschüsse in Höhe von 5,2 Millionen Euro sind bereits bewilligt. Sie sei zuversichtlich, dass sie die für das Bürgerbegehren benötigen 308 Unterschriften bis Weihnachten zusammenbekommen, sagte Svenja Mauthe, eine der beiden Vertrauensleute des Bürgerbegehrens. „An den Haustüren, an die wir gehen, bekommen wir gute Rückmeldung“, so Mauthe.