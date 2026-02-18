Starzacher mit Diagnose Leukämie: Familie und Freunde organisieren Aktion zur Stammzellenspende

1 Der 34-Jährige aus Starzach benötigt dringend eine Stammzellenspende. Foto: DKMS Tobias aus Starzach erhielt im November 2025 die Diagnose Leukämie. Um den Krebs zu besiegen, benötigt der 34-Jährige aus Starzach dringend eine Stammzellspende.







Link kopiert



Um einen passenden Spender zu finden, setzen Familie und Freunde gemeinsam mit dem DRK Starzach und der DKMS alle Hebel in Bewegung und organisieren eine Registrierungsaktion. Die DKMS schreibt in einer Mitteilung: „Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, hat jetzt die Chance, ein Leben zu retten: Einfach über dkms.de/tobias ein Registrierungsset nach Hause bestellen oder am 21. Februar zur Aktion nach Starzach kommen.“