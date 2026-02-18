Starzacher mit Diagnose Leukämie: Familie und Freunde organisieren Aktion zur Stammzellenspende
1
Der 34-Jährige aus Starzach benötigt dringend eine Stammzellenspende. Foto: DKMS

Tobias aus Starzach erhielt im November 2025 die Diagnose Leukämie. Um den Krebs zu besiegen, benötigt der 34-Jährige aus Starzach dringend eine Stammzellspende.

Um einen passenden Spender zu finden, setzen Familie und Freunde gemeinsam mit dem DRK Starzach und der DKMS alle Hebel in Bewegung und organisieren eine Registrierungsaktion. Die DKMS schreibt in einer Mitteilung: „Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, hat jetzt die Chance, ein Leben zu retten: Einfach über dkms.de/tobias ein Registrierungsset nach Hause bestellen oder am 21. Februar zur Aktion nach Starzach kommen.“

 

Durch einen Zufallsbefund habe Tobias im November 2025 die Diagnose Leukämie erhalten. Die DKMS schreibt: „Die Nachricht reißt den 34-Jährigen buchstäblich aus dem Leben. Tobias arbeitet als Fleischfachverkäufer und liebt an seinem Beruf vor allem den netten Umgang mit seiner Kundschaft. In der aktuellen Situation geben seine Familie und seine Hündin Tiffany ihm sehr viel Kraft.“

Suche nach genetischem Zwilling

Die Krankheit könne Tobias nur besiegen, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen passenden Spender gibt, der dieselben Gewebemerkmale hat. Um seinen genetischen Zwilling zu finden, müssen möglichst viele Menschen registriert sein.

Die Registrierungsaktion „Tobias will leben“ findet statt am Samstag, 21. Februar, von 10 bis 15 Uhr in der Mehrzweckhalle Imnauer Str. 50, in Starzach-Wachendorf.

 