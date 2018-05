Starzach Zwei Maler für die Performance verhaftet

Die beiden faszinierenden neuen Börstinger Episoden der Performance-Tänzer – ein Spiel um Männlichkeitsbeweise, Liebe, Rückzug und Flirt. Oder, wie es Alejandro und Johann im Lichtschacht beim Tennisspiel philosophieren. Johann erzählt über Jordan und Liliana: "Die beiden sind süß. Sie spielen gut zusammen. Doch was will uns Steffi mit diesem Spiel sagen?" Alejandro: "Es geht um die Liebe und das Spiel."

SWR-Fernsehen filmt die Aufführung

Und das fasziniert auch das TV. Das SWR-Fernsehen war gekommen. Mit zwei Kamerateams, um die Performance des Fakers Club in der Alten Schule zu filmen. Redakteur Roland Altenburger: "Ich bin über die Geschichte in den regionalen Zeitungen gestolpert. Dann haben wir uns die Videos angeschaut und fanden, das Fakers Club unheimlich filmreif ist. Und hier vor Ort – durch ihre Szenen auf dem Dach mit dem Schloss Weitenburg im Hintergrund – merkt man, dass die Performance in diesen Bildern zum Kino wird.

Das Kino des Fakers-Club. Gut 50 Zuschauer genießen es in, vor und auf der Alten Schule in Börstingen. Trotz dunkler Wolken am Himmel fallen nicht mal ein paar Tropfen. Und als die Zuschauer in der Turnhalle sind und schauen, wie sich oben Johann und Liliana anzicken, scheint sogar wieder die Sonne. Dann ruft Stephanie von unten ins Walkie Talkie, das in der Turnhalle liegt: "Dreht Euch um!" Neben ihr lassen Kyle und Luca den Basketball auf den Boden tippen.

Dann die Schlussszene: Johann hat es geschafft und Liliana für sich gewonnen. Alejandro und Jordan rollen geschlagen davon. Und es gibt donnernden Applaus. Miracle holt die beiden neuen im Team mit zum Abgang: "Thanks to the wonderful Musicians Luca und Kyle". Beide lächeln schüchtern.

Und wie war es, zu einer solch spektakulären Performance einfach verhaftet zu werden? Luca grinst: "Die Gitarre ist meine Leidenschaft. Es war lustig. Und sehr interessant, zu sehen, wie sie arbeiten." Kyle lächelt: "Ich glaube, wir haben es durch unser Gitarrenspiel provoziert."

Und auch Kunstort-Macher Frank Fierke ist begeistert über die beiden Künstler, die so spontan einfach Teil einer großen Inszenierung geworden sind: "Ich habe gesehen, mit welchen begeisterten Blicken Luca auf meine Gitarre gestarrt hat. Als mir Kyle dann erzählt, dass er auch Musiker ist, habe ich den beiden meine Instrumente gegeben."

Monika Golla: "So etwas kann nur im Kunstort Eleven passieren. Wo die Künstler Zeit haben. Eigentlich wollten die beiden nur malen, doch durch unser Zusammensein kommt dann raus, dass die beiden Landschaftsmaler nicht nur begeisterte Musiker sind, sondern auch beide gerne Basketball spielen. Auch das hat Stephanie in die Performance mit eingebaut – und ich denke, dass wird auch den Horizont von Luca und Kyle erweitert haben."

Weitere Informationen: Fakers Club im TV: SWR-Landesschau, Dienstag, 29. Mai, ab 18.45 Uhr.