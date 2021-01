Starzach Zum Eklat kam es beim Treffen 1978

Bis weit in die 1970er-Jahre hinein war die Fastnacht in der Region noch vielerorts karnevalistisch geprägt. So auch in Bierlingen, wo die 1962 durch Heinz Trost gegründete Narrenzunft sich zwar der schwäbisch-alemannischen Fastnacht verschrieben hatte, sich jedoch durch überwiegend karnevalistische Attribute auszeichnete.