Starzach Witwen klagen dem Publikum ihr Leid

Starzach-Bierlingen. Der Alleinunterhalter Brendle heizte den Gästen des Blechspuckerballs in Mofanghausen zudem beim Schunkeln kräftig ein. Frank Faiß als Conferenzier glänzte und kommentierte.

Viel Programm war geboten. Da gackerten vier frisch geschlüpfte "Hühner von der ersten Bank" (Sarah, Maike, Sina, Anna) Pop und Rock im weichen weißen Flaum über das, was es in der Hühnerwelt so alles Neues gibt.

"Starzach war schon immer ein beliebtes Reiseziel für Touristen mit der Weitenburg, dem 62 Meter hohen Glockenturm und Djangos Schopf." Edgar, Florian und Jürgen unterhielten sich angeregt an der Bushaltestelle. "Seit auch die neuen Wanderwege ausgeschildert sind, können wir uns vor Touristen kaum noch retten", behaupteten sie, und bei einem zufälligen Gespräch mit einem wissensdurstigen Touri und zwei hiesigen Dorfbewohnern kam so allerhand auf den Tisch.