Starzach Unterwegs auf dem "Promilleweg"

Vom Treffpunkt Musikerheim ging der Marsch auf Schusters Rappen übers Eulental, am Wachendorfer Feriengebiet vorbei zur Wachendorfer Waldkapelle mit Blick ins Starzeltal. An der Burgmühle angekommen, ging es steil hoch nach Frommenhausen und dann gönnte man sich bei einem Pferdeschuppen auf dem "Promilleweg" in Richtung Hirrlingen ein Schnäpschen zum Aufwärmen. In der "Stalllaterne" in Hirrlingen stand dann eine gesellige stimmungsvolle Einkehr an, bevor man vor Einbruch der Dunkelheit sich wieder bei leichtem Schneefall auf den Rückweg über Bietenhausen, Wachendorfer Fischweiher nach Bierlingen ins Gasthaus Rössle machte. Am frühen Abend nahm man dann nach knapp 20 Kilometern und vier Stunden an der frischen Luft hungrig das Abendessen ein und ließ die gelungene Wanderung gemütlich ausklingen.

Höhepunkt in diesem Jahr nach dem Schwarzwälder Westweg der vergangenen Jahre ist die bereits geplante dreitägige Etappentour Anfang Oktober auf dem Hauptwanderweg HW 9 von Spaichingen über den Dreifaltigkeitsberg, Donautal, Stockach bis nach Überlingen. Der Weg endet auf dem Schwarzen Grat bei Isny im Allgäu.