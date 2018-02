Starzach Umzug in urschwäbischer Manier

Starzach-Wachendorf. Viele Gruppen hatten sich arrangiert und präsentierten sich in urschwäbischer Manier ausgelassen, freudenstrahlend und auch schon feuchtfröhlich. Etwa die Jugendlichen des Jugendraums 1973 bis 2018. "Küss den Frosch" forderte die folgende Clique mit ihrem Gefährt.

Zwischendurch gab es viele kleine bunte Narren vom Kindergarten. Und da es in Schnautzerhausen ohnehin ein beachtliches Schloss gibt, aktivierte der Wanderclub das Schloss-Märchen mit seinem Eintakter-Gefährt und ließ die Geister vom hohen Turm aus die Menge betrachten.

Die sieben Schwaben mit ihrer lange spitzen Stange versuchten immer wieder gezielt, Zuschauer, es mögen wohl 150 gewesen sein, aufzuschrecken und aufzuspießen. Floppsi, der Minipudel in origineller, chinesischer Kleidung, war aber der heimliche Star des Nachmittags und zog viel Aufmerksamkeit auf sich. Der Lindwurm endete in der Mehrzweckhalle, wo bis in die späte Nacht Fasnet gefeiert wurde und ein tolles Programm ablief.