Starzach Sulzauer Narren feiern Fasnet trotz Pandemie

Zum einen ist das die Tüte "Bürgerball" für Erwachsene, in der etwas Alkohol, ein Vesper und viele kleine Überraschungen zu finden sind. Zudem sei sie "subber für oi Päärle", kann also zu zweit genossen werden. Für sieben Euro wird die Überraschungstüte in alle Starzacher Ortsteile geliefert.

Aber auch für die Kleinen wird gesorgt. So lässt sich auch die Gugg "Kinderfasnet" im Angebot finden. Sie eignet sich für ein Kind und beinhaltet für drei Euro "Was Spannendes, was zum Spielen und vieles mehr."

Die Resonanz war überwältigend. "Wir haben extrem viele Rückmeldungen bekommen. Mehr als erwartet", sagt Deutschle. Sogar außerhalb der Gemeinde Starzach kamen Anfragen. "Aus Hirrlingen, Bad Imnau und Rottenburg. Aber auch aus der Region Stuttgart und aus der Richtung Bodensee", berichtet Ciccone. Und das obwohl die Aktion eigentlich nur für die Gemeinde Starzach geplant war.

Auch das alljährliche Fasnetsmotto der Narrenzunft Sulzau "Fasnet ist Heimat –auch wenn sie noch so klein ist!" findet seinen Platz in der diesjährigen Aktion. Das Motto genießt Bekanntheit in Starzach, da sich viele damit identifizieren können. Das zeigt auch die positive Resonanz. 50-mal wurde der Banner mit dem Motto darauf von verschiedenen Starzachern bestellt.

Die Auslieferung der Stimmungsmacher fand am vergangenen Samstag statt, damit die Lieferungen auch rechtzeitig zur Hauptfasnet ankommen. So kann die Stimmung der lustigsten aller Jahreszeiten auch zu Hause genossen werden.