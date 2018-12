Starzach Stets engagiertes und verlässliches Mitglied der Gemeinde

Die Firma Faiß-Elektrotechnik war sein Leben. Mit Weitsicht, Unternehmergeist, Tatkraft und auch großer Menschlichkeit hatte Faiß mit seiner Ehefrau Maria die Firma 1954 gegründet und bis 1997 geleitet.

Adolf Faiß machte sich kurz nachdem er die Meisterprüfung als Elektroinstallateur abgelegt hatte selbstständig. Sein elterliches Wohnhaus in der Felldorfer Straße in Bierlingen wurde zum Geschäftshaus umgebaut. Das Geschäft florierte und schon im Jahr 1957 wurde der erste von mehr als 400 Lehrlingen eingestellt. Weil die Räumlichkeiten in Bierlingen nicht mehr ausreichten, wurde 1965 das neue, moderne Betriebsgelände in Felldorf erstellt. Bis zu 70 Mitarbeiter beschäftigte die Firma, als sie 1983 in Horb die erste Verkaufsschau eröffnete. Trotz mancher Rückschläge ließen sich Adolf und Maria Faiß nie unterkriegen und mit großem Einsatz und Engagement den Betrieb mit vielen zufriedenen Kunden aufgebaut und unterhalten. Seine vielfältigen Verdienste wurden bei der Verleihung des Goldenen Meisterbriefes anlässlich seines 50-jährigen Firmenjubiläums gebührend hervorgehoben.

Als der Firmeninhaber ins Rentenalter kam, legte er sein Lebenswerk in jüngere Hände. Sohn Armin trat in seine Fußstapfen und aus Elektro-Faiß wurde Faiss-Elektrotechnik.