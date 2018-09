Starzach Starzach setzt auf Spitzbuben

Starzach/Horb. Das ist auch Absicht, so Bürgermeister Thomas Noé. Er hält einen Wildkräutertopf mit der Aufschrift "Die Toskana im Landkreis Tübingen" hoch: "Der kommt von unserer Gärtnerei Stiefel. Die hat sich auf Kräuter spezialisiert und verkauft die auch online. So wollen wir zeigen, dass es in Starzach keinen Widerspruch zwischen Innovation, Natur und hoher Lebensqualität gibt."

Deshalb punktet die Gemeinde auf ihrem Stand nicht nur mit Kräutern, sondern vor allem mit Infos. Das Motto: "Smarte Gemeinde." An der Wand hängt der Gemeindeentwicklungsplan. Noé: "Wir haben durchgängig eine Breitbandversorgung von 50 Mbit pro Sekunde mindestens. In einigen Baugebieten sogar schon Glasfaser. Damit sind wir die smarte Gemeinde am Neckar. Wir wollen Neubürgern zeigen, dass wir ein attraktiver Standort zum Leben sind."

Dazu gehören nicht nur ausreichend Bauplätze in den Baugebieten. Die Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel wurden nach Rottenburg und Horb durch die Einbindung der Kulturbahn in Eyach verbessert. Bei Lücken hilft der Bürgerbus. Andreas Vogel, zuständig für die Stadtentwicklung: "Auch bei der Innenentwicklung passiert etwas Gutes: Wir haben es jetzt geschafft, in Bierlingen ein brachliegendes Grundstück zu vermarkten. Wir haben natürlich den Bauherren unterstützt und werden dort jetzt einen ortstypischen Bau mit Satteldach auf modernem Niveau bekommen. Wir hoffen natürlich, dass viele Starzacher das sehen und ermutigt werden, diesem Pilotprojekt zu folgen."