Starzach Starzach schlüpft wieder in die Vorreiterrolle

WLAN-Hotspots kommen

Elektromobilisten können die Ladezeit für Einkäufe, Behördengänge, Arztbesuche oder Erledigungen in den Filialen der Banken und der Post nutzen, wirbt Noé. Bei beiden Ladesäulen geht zudem demnächst ein WLAN-Hotspots in Betrieb, der rund um die Uhr kostenlosen Zugang ins Internet bietet. Die Gemeindeverwaltung arbeite laut Noé aktuell ohnehin an einem Konzept für ein flächendendeckendes WLAN an öffentlichen Plätzen und Einrichtungen in Starzach. Noé: "In dieses Konzept sollen die Internetzugänge der Ladesäulen mit eingebunden werden."