Starzach Sein kommunalpolitisches Engagement hat er nie bereut

Starzach-Börstingen. Der allseits geschätzte Bürger und langjährige Börstinger Ortsvorsteher und Gemeinderat Johannes Lohmiller ist am 9. Januar im Alter von 90 Jahren an den Folgen einer Gehirnblutung verstorben. Bedingt durch die Coronapandemie wurde er im engsten Familienkreis bereits am vergangenen Freitag beigesetzt.