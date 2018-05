Starzach Schweinepest kann Gefahr darstellen

Genuss-Essen und wirtschaftliches Denken spalte jedoch und immer mehr rücke auch die Afrikanische Schweinepest in den Vordergrund. Diese sei tatsächlich eine Gefahr, ob für Haus- oder Wild-Schwein, sie verenden qualvoll. Bisher sei die Seuche seit 2014 vorwiegend in den baltischen Staaten, Nordost-Polen, aber auch in Tschechien und Rumänien festgestellt worden. Vermutet werde die Übertragung durch infizierte Tiere. Es werde befürchtet, dass die Seuche auch nach Deutschland übergreifen könnte.

Die Seuche sei zwar für den Menschen ungefährlich, und die Jäger- und Hegerschaft auch darauf eingerichtet, es gelten aber strenge Richtlinien für Hygiene und Vermarktung, erklärte der Justitiar.

In Baden-Württemberg sind Adressen für regionales Wild bei jeder Forstbehörde und bei den örtlichen Jägerinnen und Jägern zu bekommen. Wild, das dort erworben werden kann, stammt garantiert aus freier heimischer Wildbahn.

Zudem erklärte Kurz, Jäger und Heger bieten Waldbegehungen und Veranstaltungen rund um den Wald an, stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Jäger seien und bleiben für den Naturschutz unentbehrlich.

Sie bitten darum, dass Schuss-Schneisen in großen Anbauflächen berücksichtigt werden, und dass die Kooperationen mit den Landwirten ausgebaut wird. Wenn eine Drückjagd durchgeführt werde, sollen sich die Waldbesucher an die Absperrungen halten, bei Waldbesuchen, solle der Einzelne, wenn er Tiere sehen möchte, sich ruhig verhalten, und dass alle ihren Müll wieder mitnehmen sollen.