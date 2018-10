Starzach "Schwäbische Toskana" wird Realität

Bürgermeister Thomas Noé ist an der Verwirklichung des Vorhabens stark interessiert, zumal schon einige Planungen in der Vergangenheit nicht zum Zuge kamen. Aus einer Sicht sollten die seit 1995 als Baugebiet ausgewiesenen Flächen nun einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden, was durch die vorgesehene Bebauungsplanänderung jetzt gelingen kann. "Dies wäre ein weiterer Beitrag zu Innenentwicklung", erklärt der Bürgermeister.