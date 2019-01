Starzach Schnelle Abhilfe ist geboten

Starzach-Felldorf (ab). Während die Schlossscheuer I im Schlosshof des Starzachers Ortsteils Felldorf vor Jahren zu einem zweckmäßigen und viel frequentierten Bürgerhaus umgebaut wurde, bleibt die angrenzende ebenfalls ehemals fürstliche Schlossscheuer II direkt neben an weiterhin ein großes Sorgenkind. Viele Jahre wurde das altehrwürdige Gebäude als Lagerraum von Bürgern benutzt und zuletzt war die Nutzung als Mehrgenerationshaus im Gespräch, was aber die Gemeinderäte ablehnten. Jetzt liegt es wieder im Dornröschenschlaf und ist so baufällig, dass schnelle Abhilfe geboten ist.