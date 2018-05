Starzach Schleeh gewinnt zum sechsten Mal

57 Spielerinnen und Spieler machten sich nach einem Sektempfang auf die Runde auf dem 18 Loch-Meisterschaftsplatz. Gespielt wurde im Modus Einzel–Stableford, wobei es darum geht, möglichst viele Punkte pro Loch zu erreichen. In einer Netto-Wertung wird hierbei die individuelle Spielstärke berücksichtigt. Dazu kamen noch zwei Sonderwertungen "Longest Drive", gewonnen von Katja Eckert und "Nearest to the Pin", den Lothar Saal mit 1,90 Meter Entfernung zum Loch gewann.

Nach Abschluss des Wettbewerbes übernahmen im Clubhaus der Turnier-Sponsor Max-Richard Freiherr von Rassler und Clubpräsident Werner Schoy die Siegerehrung.

Dieses Turnier wird seit 1988 ausgetragen und gehört inzwischen zum unverzichtbaren Bestandteil im Clubleben. Bei den Herren ging zum insgesamt sechsten Mal der Siegerpokal an Eberhard Schleeh, bei den Damen wurde er von Janet Krall gewonnen.