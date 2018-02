Starzach Schafft es der Umzug ins Guinnessbuch der Rekorde?

Starzach-Börstingen (ab). Zum fünften Mal schon gab es in Säbockhausen am Samstagnachmittag wieder einen Mini-Umzug, veranstaltet von der Börstinger Musikkapelle. Wahrscheinlich ist es der winzigste, kürzeste und knappste Umzug weltweit, denn er findet "uff am Bierdeggl" statt und bricht alle Rekorde, was Länge, Geschwindigkeit und Dauer betrifft.