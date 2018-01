Starzach "Sanfter Ausbau des Tourismus" ist das Ziel

Rundwanderweg eins "Rund um Bierlingen" ist 6,5 Kilometer lang und führt über die Grillhütte zum Kreuzweg und Waldkapelle, Route zwei (5,4 Kilometer) zum Ammelesbrünnle, Weg drei (5,7 Kilometer) ist ein Panoramaweg und führt zu den Feldkreuzen. Weg Nummer vier (9,3 Kilometer) geht von Wachendorf hinunter ins Starzeltal, Nummer fünf (7,5 Kilometer) führt von Sulzau zur Ruine Siegburg, Nummer sechs (6 Kilometer) ist ein Rundweg durch das Schwäbische Sauerland, Route sieben (8 Kilometer) geht von der Börstinger Wilhelmshöhe ins Neckartal, Weg acht (5,8 Kilometer) führt um Felldorf und Nummer neun (10 Kilometer) ist die Große Höhenrunde. Durch die Ausweisung von Wanderwegen will die Gemeinde den "sanften Ausbau des Tourismus" unterstützen und fördern. "Unser Ziel ist es, Naherholungssuchenden die schöne Landschaft und die Sehenswürdigkeiten näher zu bringen", so Thomas Noé.

Auf dem Wanderweg eins konnten bereits neben der regulären Beschilderung einige Sonderschilder entlang der Strecke in Anschein genommen werden, die einige Highlights entlang der Strecke genauer beschreiben. Nach einer kleinen Einleitung durch Projektleiter Andreas Scholz am Rathaus startete die Wanderung nördlich von Bierlingen, führte dann schließlich am Zollhäuschen vorbei, Richtung "Unteres Pferch". Beim Kreuzweg wurde eine kurze, sehr schlammige Passage überwunden. An der Bierlinger Grillstelle wurde zur Entschädigung eine kurze flüssige Stärkung angeboten. Danach setzte die Wandergruppe ihren Weg Richtung Ortsmitte Bierlingen fort. Die Wanderer kehrten nach der Wanderung im Bürgerhaus ein, wo eine kleine Brotzeit auf sie wartet e.