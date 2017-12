Starzach Rekordversuch sorgt für kalte Finger

Die Sulzauer Minis verwenden ihren Verkaufserlös für die anstehende Assisi-Fahrt und der Stand der Starzacher Seelsorgeeinheit für einen guten Zweck.

Das erste Highlight zündeten die Kindergartenkinder bei ihrem Auftritt mit frohen und festlichen Liedern: "Lasst und froh und munter sein und uns heut von Herzen freu´ n " Dann wurde traditionsgemäß der bärtige Nikolaus am großen Nikolausfeuer abgeholt, begleitet von Bierlinger Musikern.

Jedes Kind, das dem hohen Gast ein Liedlein vorsang oder ein Verslein aufsagte, erhielt ein kleines Geschenk aus dem Sack des Knechts Ruprecht.

Ob der Flötenflashmob auch wirklich der größte des Landkreises Tübingen war, bedarf noch der intensiven Überprüfung. Etliche der Flötenspieler jedenfalls hatten klamme Finger und das kalte Instrument hatte auch so seine Tücken. Da halfen auch die offenen wärmenden Feuerstellen wenig. An allen Verkaufsständen herrschte jedoch gute Stimmung: "Wir sind mit unseren Umsätzen und Verkäufen vollauf zufrieden". So äußersten sich auch die beiden Hauptverantwortlichen der ausführenden Wachendorfer Vereinsgemeinschaft: Die Gemeinderäte Alfredo Vela Orellana und Michael Rilling am Schluss glücklich und froh über den erfolgreichen reibungslosen Verlauf des zweiten Starzacher Weihnachtsmarkt.