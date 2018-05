Starzach Probleme bei Bierlinger Sportfreunden nur verschoben?

Auch Marco Noll von der Abteilung Fußball lieferte einen begeisterten Bericht ab. Die Jugendmannschaften bekommen mit Klaus Weber neuen Wind. Die AH-Mannschaft allerdings pausiert derzeit.

Klärungsbedarf gab es, weil vom Spartenleiter der Bujukai-Gruppe, Günter Faiß, kein Bericht kam.

Von "zufriedenstellenden finanziellen Ergebnissen" berichtete Monika Grupp. Immerhin brachten die zehn durchgeführten Altpapiersammlungen rund 10 000 Euro in die Kasse, und die Mitgliederbeiträge rund 12 300 Euro. Dach- und Heizungserneuerungen sind abgeschlossen.

Die Zahl der Mitglieder ging im vergangenen Jahr allerdings um 88 zurück. Grund: die gesamte Bujukai-Gruppe, die größte und langjährige Formation des Vereins, verlässt den Sportverein Bierlingen geschlossen und gliedert sich der Budo-Kampfsportgruppe Starzach in Börstingen an. Völlig überraschend kam auch die Nachricht, dass die Sportfreunde ab dem nächsten Jahr ihre Altpapiersammlungen, die sie 2011 vom Bierlinger Trachtenverein übernommen hatten, in Starzach ganz einstellen werden. "Es sind gute Einnahmen, es gibt aber zu wenig Helfer!"

Dringender Appell von Bürgermeister Noé an die Amtsinhaber

Bürgermeister Thomas Noe lobte die gute Zusammenarbeit mit den Sportfreunden. "Sie sind eine große Bereicherung für Starzach und kümmern sich um unsere Jugend." Er bedauerte, dass die Altpapiersammlungen aufhören.

Eigentlich liefen die Neuwahlen der Spartenleiter, Gruppenführer des Schriftführers und der Beisitzer problemlos. Doch als es um die Wahl der drei Vorstandsmitglieder ging, herrschte Stillschweigen. Es gab weder Vorschläge noch Kandidaten. Dies veranlasste Noé zu einem dringenden Appell an die Amtsinhaber. Schließlich, nach langem Hin und Her, erklärte sich Heiko Schreiner "unter gewissen unabdingbaren Voraussetzungen zum allerletzten Male ein Jahr den Vorsitz zu übernehmen". Ab sofort organisiert er die Altpapiersammlungen nicht mehr, er ist auch nicht mehr Ansprechpartner für den Fußballbetrieb, seine Aufgabe beschränkt sich auf den Besuch der Sitzungen der Bierlinger Vereinsgemeinschaft, die Leitung der Ausschusssitzungen und den Besuch der Generalversammlungen. Nach dieser Zusage kandidierte auch Monika Grupp "unwiderruflich für ein Jahr".

Damit war die Kuh von Eis; das Problem scheint allerdings nur um ein Jahr verschoben.