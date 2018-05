Starzach Prediger gegen die Machenschaften der Nationalsozialisten

Nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland predigte Marcellus öffentlich gegen die Machenschaften des Nationalismus. Dies hat dazu geführt, dass er "denunziert, verhaftet und ins berüchtigte Lager Theresienstadt gebracht wurde".

Aber der Mönch war ein zum Zeugnis des Lebens und Sterbens bereiter Sohn des heiligen Benedikts, der sich bis zum bitteren Ende an die Weisungen seines Meisters hielt: "In Geduld am Leiden Christi teilnehmen".

Im Lager starb er am 16. November 1941. Pater Franziskus Berzdorf im Kloster Maria Laach, der für die Deutsche Bischofskonferenz eine Biografie des Verstorbenen zum Zwecke der Aufnahme in das "Verzeichnis der Märtyrer des 20. Jahrhunderts" erarbeitete, berichtet, dass Marcellus im Zwangslager beim Bau eines Gebäudes mithelfen musste. Weil er aber zu schwach war, den Mörtel zu tragen, wurde er in eine Kalkgrube geworfen und starb. Zuvor litt er an Kälte, da man ihm als Strafe den Mantel wegnahm. Anderen in Bierlingen ist bekannt, dass er von Hunden auf freiem Felde zu Tode geschleift und zerrissen worden sei. Fest steht jedenfalls, dass er im Lager Theresienstadt verstarb und in Prag begraben liegt.

Die Kirchengemeinde Bierlingen hat bereits vor Jahren Nachforschungen über das Leben und Wirken des Ordensgeistlichen angestellt und ist noch auf der Suche nach weiteren Details. In der "Martinusklause" wurde eigens ein Raum "Marcellus-Hig-Saal" benannt.