Starzach Nie ein sonntägliches Monatsgebet verpasst

Der Jubilar wurde in Hirrlingen geboren. Mit 16 Jahren verlor er seinen Vater, der 1944 in Stalingrad gefallen ist. Seine Mutter Magdalena, geborene Rilli stammt aus Herbertingen und hatte italienische Vorfahren.

Mit Freude und großem Eifer war Leins viele Jahre Ministrant in der Hirrlinger Kirche. Nach der Schulentlassung wurde auch er zum Kriegsdienst einberufen und geriet in Frankreich in Gefangenschaft. Nach der glücklichen Heimkehr arbeitete Leins zunächst auf dem Bau und kam anschließend als Gleisarbeiter zur Bundesbahn, bei der er bis zu seiner Pensionierung tätig war.

Seine Ehefrau Rosa, geborene Faiß aus Bierlingen lernte er bei einem Sportfest in Frommenhausen kennen. heirateten sie und er zog nach Bierlingen, wo er noch zusätzlich in der Landwirtschaft tätig war. Fünf Kinder stammen aus der Ehe.