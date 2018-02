Starzach Narren glossieren das Bierlinger Alltagsleben

Viele Einzelgruppen glossierten das Alltagsleben und selbstverständlich blieb auch der Schultes nicht verschont. Die Läufer nahmen ihn ins Gebet: "Leit, unserm Schulthes geht´s an Kragen, der muaß es jetzt im Ring austragen" und die Läufer kämpften mit. Auch die "Schaffer in Gottes Garten" präsentierten sich und gaben Einblicke in ihre Aktionen. Nach dem Umzug wurde vielstimmig gemeinsam das Bierlinger Narrenlied vor dem Starzach-City-Rathaus gesungen, ehe Zunftmeister "Michi" zum Kinderball und buntem Treiben ins Bürgerhaus einlud.