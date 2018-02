Starzach Närrische Einlagen und jede Menge Unterhaltung

Spitzenleistung legten die Narren am Rosenmontag beim Zunft- und zugleich Saisonschlussball auf die Bretter. Mit Spannung wurde, wie jedes Jahr, die Fasnetspredigt des Zunftmeisters "Michi" Baur erwartet. Etliche Bürger bekamen dabei ihr Fett weg: "Da Chap von dr Brechengass, en sofort frierts, wenns Obads em Bett a bissle zieaht. Zwoa Degga schmeißt er über sich nei, doch stellt sich koa Besserung ei. So kommt ehm an Geistesblitz, wia er könnt Temperatur treiba auf die Spitz: Im Bad er a Gerätschaft hollad, s’ ischt fast obszön, er hält in der Hand sein Fön zum unter d’r Degga Temperatur zu erhöhn."

Karoline (Pfeffer) und Marina (Noll) sei Folgendes passiert: Vor dem Abflug in Stuttgart wollten sie schnell noch ein Passbild. "Se hoggat dann mit leichtem Gegrinse im Apparat vor der graussa Fotlinse. Se mached gschwend Hoor und Puder na, no goht dear Kaschda endlich a. Aber: do konnt koa Vögele, koa Blitz, statt dessen will der Apparat mit ehna ein Verhör. Dear frogat Sacha ab noch Konfessio und Religio. Ob Moslem, Hindu, Budhha, Christ – se sollads geabe in dean Schlitz und au glei no’s Gebetsbuch wähla. No hond ses gmerkt. Im schnella Haschta sind se nei in falscha Kasta."

Gestern Abend war dann alles vorbei: Es gab Fasnetsverbrennungen im Bierlinger Kelhof, beim Börstinger Dorfstüble, im Felldorfer Schlosshof, auf dem Sulzauer Dorfplatz und vor dem Rathaus in Wachendorf.