Starzach Nach Erpressungsvorwurf keine Ermittlungen

Buczilowski, der unserer Zeitung das Schreiben der Staatswaltschaft Tübingen zukommen ließ, das an ihn gerichtet ist, erklärt in einer Mitteilung: für ihn ergebe sich aus der Begründung der Staatsanwalt, dass die Drohung eine versuchte Nötigung gewesen sei, "die nur wegen des nicht vollendeten Tatbestands nicht zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens führt".

Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende der ULS, dass durch die E-Mail vom Juli eine Strafbarkeit wegen versuchter Nötigung vorgelegen habe. Nach einigen Gesprächen zwischen Bürgermeister Thomas Noé und Manfred Dunst seien dann deutlich geänderte Entwürfe zur Abstimmung in der Sitzung im Oktober vorgelegt worden. Darin sei die Fraktionsmindestgröße auf zwei geändert worden. "Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ist Herr Dunst damit vom Versuch der Nötigung zurückgetreten (...). Ebenso verhinderte Herr Dunst durch die veränderte Antragstellung beziehungsweise die Rücknahme des gestellten Antrages die Tatbestandsvollendung (...)", so Buczilowski in seiner Ausführung.

Zudem fügt das Mitglied des Gemeinderats an: "Vermutlich nur durch das Verhandlungsgeschick von Herrn Noé konnte Herr Dunst von seinem ursprünglichen Vorhaben abgehalten werden und die Fraktionsmindestgröße wurde auf zwei zurückgesetzt."

Buczilowski zieht somit folgendes Fazit: "Die Drohung vom 7. Juli 2019 war eine versuchte Nötigung, die nur wegen des nicht vollendeten Tatbestands nicht zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens geführt hat." Und weiter: "Ich wünsche mir, dass in Zukunft solche Drohungen unterbleiben und wir im Gemeinderat zu einer guten Sacharbeit für die Interessen von Starzach zurückkehren."

In einer Mitteilung an unsere Zeitung hatte Dunst erklärt, er würde sein Mandat niederlegen, "sollte ich mich strafbar gemacht haben". Und Buczilowski hatte er aufgefordert, sein Gemeinderatsmandat niederzulegen, wenn sich dessen Anschuldigungen als falsch erweisen sollten.