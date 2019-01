Starzach Mythisch, fetzig und waghalsig

Starzach-Wachendorf. Katja Seifer vom Vorstand freute sich mächtig über den jährlich ungebrochenen Zustrom und kommentierte die neun bunten Gruppen, die schon mal einen Vorgeschmack auf die kommende fünfte Jahreszeit boten, mit ihren kunstvollen Schautänzen von denen jeder ein ausdrucksvoller Knaller war.

Rote Funken Waldachtal präsentieren ihr Thema Heimatliebe

Den Auftakt bildete die Hirrlinger Butzendzunft, gefolgt von den Dancing Devils des TSV Stein. Dann ging es Schlag auf Schlag weiter mit den Dancing Girls der Narrenzunft Wachendorf, der Gruppe Just Dance des TSV Stein, der NZ Owingen, den Roten Funken Waldachtal mit dem Thema Heimatliebe, dem Spandalenballett der NZ Geislingen und dem Sugar and Spice von der NZ Oberndorf. "Schneller, höher, poppiger, lebhafter und farbenprächtiger werden die teils akrobatischen Präsentationen von Jahr zu Jahr", so die Kommentatorin. Jedenfalls waren die Interpretationen und Tänzerinnen exakt aufeinander abgestimmt. Mythische Reigen und Formationen sowie waghalsige Menschenpyramiden wechselten mit fetzigen Soli ab und heizten die Stimmung an. "Es war wieder ein gelungener Fasnetsauftakt und voller Erfolg", freute sich der Seifer mit ihren vielen Helferinnen und Helfern zu später Stunde, als in der angrenzenden Bar Hochbetrieb herrschte.