Starzach Musiktage gehen mit furiosen Klängen zu Ende

Auch im kommenden Jahr soll es wieder die Horber Musiktage geben, dann mit einigen musikalischen Überraschungen und auch mit neuen Locations für die Konzerte. Entlang der Neckarschiene soll es Konzerte geben. Wasgespielt wird, bleibt vorläufig aber noch geheim.

Am Sonntag gingen die Musiktage mit einem vielumjubelten Konzert auf Schloss Weitenburg zu Ende. Es konzertierten Musiker des SWR Rundfunkorchesters. Sie nennen sich Villa Berg Quartett und wurden im zweiten Teil des Konzertabends verstärkt durch eine brillante Irina Bockemühl an der Bratsche und einen inspirierenden Fionn Bockemühl am Cello.

Gnass moderierte den Abend und gab den Zuschauern einen Abriss des Hintergrundes der Musikstücke zum besseren Verständnis mit auf den Weg.