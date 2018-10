Starzach Musikgemeinschaft bereist Frankreich

Mit wenig Schlaf starteten die Musiker am Tag danach nach Paris. Mit einer Schiffsfahrt auf der Seine verschaffte man sich einen Überblick über die Stadt. Nach einem Picknick stand der Besuch auf dem Eiffelturm an. Die Musiker genossen den Ausblick über die Stadt. Der Abstieg jedoch wurde für einige zur Herausforderung, musste er doch von den meisten wegen einem technischen Defekt am Aufzug zu Fuß bewältigt werden. Auf dem Weg zum MontMartre erklärte die Reiseleitung Marie die Sehenswürdigkeiten von Paris. So fuhr man an der Oper, den Galeries Lafayette und an Moulin Rouge vorbei zu Sacré-Coeur. Nach einem kurzen Aufenthalt und künstlerischen Eindrücken ging es zurück, über die Champs-Élysées vorbei am Arc de Triomphe, nach ­Chevry-en- Sereine. Zum Abschied gab es noch ein Abendessen, viel Lob für die Aufführung, ein großes Dankeschön und die Einladung bald wieder einmal zum Bierfest nach Chevry-en-Sereine zu kommen.