Starzach Mit dem Oldtimer um die Ostsee

S tarzach-Bierlingen. Mit ihrem Oldtimer, einem Ford Granada, Baujahr 1968, 2,3 L, V6 Motor starten sie am 16. Juni am Fischmarkt in Hamburg im Rahmen der S.A.C.-Veranstaltungen (Superlative Adventure Clubs).

Die seit 14 Jahren in ihrer Wahlheimat Starzach-Bierlingen wohnenden Eheleute Anette (geboren 1971 und Michael (geboren 1968) Petrischek werden in 16 Tagen 7500 Kilometer durch zehn Länder fahren: unter anderem fahren sie durch Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Estland, Polen, sowie zum Polarkreis und hoffentlich kommen sie danach wieder heil an. Dabei erfüllen sie noch einen guten Zweck: Jedes Team – 250 sind angemeldet – sammelt 750 Euro für Charity Projekte. Anette und Michael haben diese Summe bereits überschritten und werden sie an die "Hilfe für krebskranke Kinder und ihre Familien in Tübingen" und an die "Autonome Jugendwerkstätte Hamburg" weiterleiten. Weitere Spenden sind noch möglich.

Die beiden Starzacher – er IT-ler, sie Postbänkerin – haben Rallye-Luft geschnuppert: "Wir haben uns mit dem Rallye-Virus infiziert und wollen mit dem Auto einmal um die Ostsee fahren, nach dem Motto: Das Leben beginnt, wenn man die Komfortzone verlässt". Und die müssen sie auf ihrer Route wahrlich öfter verlassen. Das Roadbook, das sie erst am Start in Hamburg erhalten, enthält die Fahrtbedingungen und Herausforderungen: kein GPS oder Navi benutzen, nur Kompass und Landkarte, nicht auf der Autobahn fahren, nicht im Konvoi fahren, Tagesziele und Übernachtungen im Auto oder in der Pension selbst bestimmen, gestellte Aufgaben an bestimmten Orten lösen. Teams mit einem extravaganten Dress und ausgefallenem Fahrzeugstyling werden mit Extra-Punkten belohnt.