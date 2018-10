Starzach Lautes Kampfgeschrei darf nicht fehlen

S tarzach. Zwei Tage lang feierte am vergangenen Wochenende im Wachendorfer Dojo die Budo-Kampfsportschule Starzach ihr 25-jähriges Bestehen. Während am Samstag verschiedene Kurzlehrgänge mit prominenten internen und sehr gut befreundeten vielseitigen Senseis und Danträgern den 63 erwachsenen Mitgliedern zur Verfügung standen, gab es am Sonntag für die 53 Kinder, die Vorstand Jürgen Kessler begrüßte, einen ganz speziellen Kinder-und Familientag.