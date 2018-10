Starzach Kirchlein erstrahlte in neuem Glanz

Starzach-Sulzau. Vorausgegangen war eine größere Innen- und Außenrenovation. Acht Jahre später, vor genau 20 Jahren im Herbst 1998, stand eine weitere Sanierungsmaßnahme an: Nach fünfmonatiger Umbauzeit erstrahlte an Allerheiligen das 1869 als neugotische Schlosskapelle erbaute Kirchlein wieder in neuem Glanz. Die Erneuerung des gesamten Gestühlbodens samt Bänke war damals notwendig geworden, da sie total morsch waren. Die Sulzauer Feuerwehr half kräftig mit. Die Zeit, in der die Kirchenputzerin regelmäßig Holzwurmmehl zusammen kehren musste, war vorbei.

Deckengemälde sind restauriert

Der Fußboden des gesamten Kirchenschiffs wurde mit Soln-Hofener Bodenplatten ausgelegt und eine elektrische Bankheizung eingebaut. 16 neue Bänke bieten seither rund 80 Gläubigen einen Sitzplatz.