Starzach Kanalplan wird neu erarbeitet

Der Gemeinderat beschloss weiter die Vergabe der Arbeiten zur Erstellung eines Antrags auf Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis der Kläranlage Wachendorf und der Regenwasserbehandlung, die am 31. Dezember 2019 ablaufen, zum Angebotspreis von rund 9 500 Euro.

Die Erstellung eines limnologischen Gutachtens wurde an das Gewässerökologische Labor Dr. Karl Wurm in Starzach-Fellddorf zum Angebotspreis von rund 5 500 Euro vergeben. Durch die limnologische Untersuchung werden die aktuellen Auswirkungen auf die Gewässerqualität der Starzel erhoben und bewertet.

Die im Rahmen des Haushaltsplanfeststellungsverfahren zum Haushaltsplan 2017 eingestellten Ausgabemitte in Höhe von 30 000 Euro für die Erstellung eines Gutachtens bezüglich der Stilllegung der Kläranlage Wachendorf mit gleichzeitigem Anschluss an die Kläranlage Rangendingen-Bietenhausen werden zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen, wenn die oben genannten Aufträge erledigt sind.