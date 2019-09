Starzach In Börstingen eröffnet Lasertag-Halle

Manche stempeln das als wilde "Ballerei" oder Kriegsspiel ab. "Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Und wer das denkt, hat bei uns auch ehrlich gesagt nichts verloren", erzählt Johannes Müller. Zusammen mit Cecilia Masching eröffnet er nun die "Laserhall" in Börstingen. Müller sollte es einschätzen können, was Laser Tag für eine Wirkung hat. Denn hauptberuflich ist er Lehrer. Und er sagt: "Laser Tag ist pädagogisch wertvoll." In den mehr als 70 verschiedenen Spielmodi, aus denen man wählen kann, sind beispielsweise auch welche, die für Jugendliche besonders geeignet sind. Beispiel? "Bei einem Spielmodus wird jedes Team zufällig zusammengewürfelt. Wer vom Laserstrahl markiert wird, wechselt die Teamfarbe und muss mit den anderen zusammenspielen. Dabei kommt es auch darauf an, sich als Team gut miteinander abzusprechen." Das erinnert an manche Fangen-Spiele im Schulsport. Cliquen bleiben damit nicht unter sich. Gerade für das Thema Mobbing lasse sich dieses Spiel als Praxis-Beispiel nutzen. "Wir arbeiten eng mit dem Jugendamt zusammen", berichtet Müller. Eine Delegation habe sogar selbst schon zum "Phaser" – so nennt man den Lasermarkierer – gegriffen. Die "Laserhall" in Börstingen wird sogar für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren zugänglich sein. "Das gibt es sonst noch nirgendwo. Die Altersbegrenzung ist sonst höher." Müller berichtet weiter: "Vor dem Start wird unser geschultes Personal eine kleine Einweisung zeigen und alle Fragen beantworten. Ebenso gibt es bei Schulklassen und Gruppen mit jungen Teinehmern eine kleine Nachbesprechung." Klar ist: Das Personal hat ein Auge darauf, was auf der Spielfläche stattfindet.

Am Wochenende geöffnet

Die "Laserhall" ist am Wochenende geöffnet, kann aber von Gruppen auch an anderen Tagen nach Absprache gebucht werden. Bereits in den vergangenen Wochen gab es eine Testphase, in der sich Gruppen anmelden konnten. Und die Gründer waren vom Ansturm beeindruckt. "Wir waren überrascht, wie schnell das die Runde gemacht hat", erzählt Masching. Auch Firmen haben wegen Events bereits angefragt. Die beiden Betreiber empfehlen, sich am besten anzumelden. "Zu unseren Öffnungszeiten am Wochenende kann man natürlich auch spontan kommen und schauen, ob sich Mitspieler finden." Auch eine Mitgliedschaft ("Membership") ist möglich.

Und wie kamen die beiden auf die ehemalige Kohlensäurefabrik? "Die Halle gehört meinem Vater. Sie wurde zuletzt als Lagerhalle genutzt", erzählt die "LaserHall"-Chefin. Stattdessen wird nun versteckt, angeschlichen und mit "Phasern getaggt".

Zur offiziellen Eröffnung an diesem Samstag, 7. September, ab 14 Uhr sind alle Interessierten eingeladen.

Weitere Informationen: Online-Buchung, Telefonnummer, Regeln, Wegbeschreibung und mehr findet man auf der Homepage www.laserhall.de