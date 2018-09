Starzach "Ich denke, wir haben den Spagat sehr gut hinbekommen"

Und was unterscheidet Bujukai von anderen Kampfsportarten?

Bujukai beinhaltet viele Kampfkünste. BU steht für Budo, was Weg des Kriegers heißt, und im übertragenen Sinne die allgemeinen Kampfkünste beschreibt. JU steht für Judo und Ju-Jitsu, K für Karate und Kobudo, A steht für Arnis und AI steht für Aikido. Wir spezialisieren uns also nicht auf eine Kampfkunst und versuchen diese zu verbessern, sondern wir holen aus jeder Kampfkunst das für uns selbst wertvollste heraus und versuchen somit, uns selbst zu Originalen zu machen. Jeder Bujukai-Meister hat also einen etwas anderen Stil für sich entwickelt.

Eine Kampfsportschule in einer kleinen Gemeinde wie Starzach ist eher ungewöhnlich. Warum gibt es sie trotzdem schon seit 25 Jahren?

Ich denke, wir haben den Spagat zwischen ernsten Techniken mit Selbstbeherrschung und Spaß in den letzten Jahren sehr gut hinbekommen. Wir haben verstanden, dass es ein Miteinander ist. Dann haben wir Kontakte zu vielen Schulen und auch Meistern, die uns unterstützen. Die Kinder sind uns sehr wichtig. Durch Handy, Tablet und Co., die auch ich mir nicht mehr wegdenken möchte, wird es immer wichtiger, sich zu bewegen und vor allem sich selbst zu spüren. Ich weiß auch nicht so recht – vielleicht machen wir einfach und überlegen nicht lange.

Am Wochenende wird das Jubiläum gefeiert – und es sollen die Prinzipien der Kampfkünste mit allen Sinnen erlebt werden können. Was bedeutet das?

Kampfkunst lebt von Prinzipien wie Gleichgewicht, Erdanziehung, Ablenkung und so weiter. Damit eine Technik funktioniert, müssen wir auch verstehen, warum. Dieses bewusste Verständnis versuchen wir in unserem Unterbewusstsein zu verankern – also die Sinne schärfen, um das richtige zu tun ohne zu denken.

Worauf freuen Sie sich an diesem Wochenende am meisten?

Am Samstag erst einmal auf die Gemeinschaft und den Kontakt mit meinen Freunden, auf die verschiedenen Lehrgangseinheiten mit echt guten Trainern aus dem Bujukai-System. Am Sonntag dann natürlich auf die Kinder und ihre Familien. Wir werden zusammen trainieren, vor allem trainieren die Eltern mit ihren Kindern mit viel Spiel und Spaß. Danach noch auf die Kinder-Vorführung und einen kleinen Vortrag von mir über Kinder und Kampfkunst. Ich freue mich also auf so ziemlich alles am Wochenende.

Die Fragen stellte Tim ­Geideck.

Am Wochenende feiert die Budo-Kampfsportschule Starzach unter dem Motto "Prinzipien der Kampfkünste mit allen Sinnen erleben" in der Wachendorfer Mehrzweckhalle ihr 25-jähriges Bestehen mit einem ausgedehnten Programm.

Samstag, 29. September

Am Samstag steht die Kampfkunst im Mittelpunkt des Jubiläumswochenendes. Von 10 bis 10.30 Uhr wird der Tag zusammen mit Bürgermeister Thomas Noé eröffnet. Einlass ist ab 9.30 Uhr. Im Bujukai enthaltene Kampfkünste werden von 10.30 bis 11.30 Uhr gezeigt, anschließend von 11.45. bis 12.45 Uhr die Bujukai-Waffenprogramme vorgestellt und von 13 bis 14.15 Uhr die Kampfkunst der Kampfsportschule gezeigt. Von 14.30 bis 15 Uhr finden Ehrungen der Mitglieder der Kampfsportschule statt. Die Angebote des Vereins werden von 15 bis 16.45 Uhr vorgestellt.

Sonntag, 30. September

Die Kinder der Kampfsportschule gestalten maßgeblich den Sonntag in der Wachendorfer Mehrzweckhalle, die ab 9.30 Uhr geöffnet sein wird. Von 10.10 bis 10.50 Uhr werden wieder die im Bujukai enthaltenen Kampfkünste präsentiert, ehe von 11 bis 11.30 Uhr die Eltern-Kind-Teams antreten und von 11.40 bis 12 Uhr die Kinder der Kampfsportschule ihr Bujukai-Trainingsprogramm vorführen. Von 12.30 bis 13 Uhr folgt ein Vortrag zum Thema "Kampfkunst und Kinder – mehr als Verteidigung". Von 13 bis 15 Uhr klingt das Jubiläumswochenende bei Kaffee und Kuchen aus.