Starzach Hexenparty zum 40. Geburtstag

Starzach-Bierlingen. Zwar ist der Ursprung der Fastnachtshexe bisher nicht zureichend geklärt. Wohl aber die Entstehung der Eulentaler Hexe von der Zunft der Moofanger. Bis auf den heutigen Tag hat die wilde Hexenbrut nichts an Vitalität, Temperament und Umtriebigkeit verloren und ist ein echter Hingucker bei vielen Umzügen.

Im Kreise etlicher früheren Hexenträger, Zunftmeister und Ehren- und Gründungsmitglieder erinnerte Zunftmeister Michael Baur im historischen Kelhof daran, wie es zur Geburt und Erschaffung der sagenumwobenen Figur der Eulentaler Hexe kam, die einst im Café Ruggaber Form und Gestalt annahm und dann durch den Holzschnitzer Christian Erath ihr heutiges Outfit bekam: Die Maske erinnert nämlich an das Unwesen; das im Starzacher Waldgebiet Eulental, dessen Straße die Ortsteile Sulzau und Bierlingen verbindet, mit übernatürlichen Kräften ausgestattet, gehaust haben soll und den Menschen Angst einflößte. In der unteren Gesichtshälfte eine Hexe, in der oberen eine Eule, sieht die Eulentaler Hexenmaske gruselig aus.

Als erster Gratulant hob der frühere Zunftmeister, Ehrenpräsident und stellvertretende Ringpräsident, Klaus Ranft, den Stellenwert der Geburtstagshexe hervor: "Ja ihr Leit, i woaß des au, als Hex bischt heit a arme Sau. Historisch gseah, et ganz verkehrt, isch se leider et viel Wert. Salopp gsait – seit einigen Jährchen sait ma, se komm aus am Märchen." Und der langjährige Zunftmeister fügte hinzu: "Mei Lieblingshex verrot i glei – des ischt die Hex vom Dasenstei."