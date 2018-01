Starzach Hemdsärmelige Schwaben oder jodelnde Bergvagabunden

In weiße Kutten gekleidet, das Haupt in Kapuzen verhüllt und brennende Kerze in der Hand, kommen sie "A.O-A." und das lateinische "Audite" und "Salve" choralartig singend aus dem Publikum und versetzen so die Gäste kurz in eine mittelalterliche Klosteratmosphäre. Bald aber löst sich die mittelalterlich anmutende Szenerie auf und aus den Mönchen werden spritzige Herren in Frack und Zylinder, später auch hemdsärmelige Schwaben oder jodelnde Bergvagabunden.

Die vier "Mönche" präsentierten unter anderem Lieder über Liebe, Most, Zitronenboom sowie über irrsinnige und schwitzig-hitzige Bahnfahrten, über die Entstehung der Schwaben, des Jodlers, über wellnessverwöhnte und schlecht-rasierte Männer – manche auf schwäbisch. Mit schlitzohrigem Witz, aber auch mit Charme bringen sie unterschiedlichste Hits. Zum Beispiel das schmachtende "Liebling, mein Herz lässt dich grüßen und dir sagen, wie gut ich dir bin. Liebling, mein Herz lässt dich grüßen, nur mit dir allein, kann es glücklich sein".

Die prächtige Mischung aus A-Cappella-Sound, überraschenden Outfitwechseln, witziger Mimik und feinsinnigem Humor präsentierten einen höchst vergnüglichen Abend.