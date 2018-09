Starzach Harald Buczilowski verlässt seine Fraktion

Er bedankte sich bei seinen Fraktionskollegen Michael Rilling, Tobias Hertkorn, Alfredo Vela Orleando, Burkhard Freiherr von Ow-Wachenddorf und Barbara Kück für die Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren und wies auf die erfolgreiche Arbeit hin. "In letzter Zeit gab es aber zunehmend Differenzen, die mich jetzt zu diesem Entschluss geführt haben" begründete er seinen Austritt.

Künftig unabhängig

Buczilowski wird sein Mandat als gewählter Gemeinderat der Gemeinde Starzach weiter behalten und will als unabhängiges Mitglied im Gemeinderat konstruktiv an der Entwicklung von Starzach weiter mitwirken. Er plant, für die kommende Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 die Gründung der Wählervereinigung "Unabhängige Liste Starzach" und möchte eine dritte unabhängige Kraft im Gemeinderat etablieren.