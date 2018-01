Starzach Hängt neuer Fahrplan Felldorfer Schüler ab?

Starzach/Rottenburg. Zur weggefallenen Direktverbindung zur ersten Schulstunde von Felldorf nach Rottenburg zu den Gymnasien St.-Meinrad und Paul-Klee hatte sich eine Mutter aus Felldorf in unserer Dienstagsausgabe geäußert. Dazu merkte sie detailliert an: "Der Bus startet in Bierlingen und ist um 6.45 in Felldorf. Von dort geht es zum Bahnhof Eyach, wo die Kinder vier Minuten Zeit für den Umstieg in den Zug nach Rottenburg haben." Ärgerlich sei für die Mutter vor allem, dass der Bus, der vom Bahnhof Eyach weiter fahre, direkt das Gymnasium St.-Meinrad anfahre. Und zwar über Börstingen. Offizielle Abfahrt ist dort um 7.01 Uhr. Fahrzeit bis Rottenburg Theoderich: 36 Minuten. "Das wäre eine optimale Lösung. Aber: Bei der Fahrt vom Bahnhof Eyach nach Börstingen handelt es sich um eine Leerfahrt. Die Kinder dürfen nicht mitfahren." So geht die Odyssee nach Umstieg in den Zug nach Rottenburg weiter. Denn dort kann es passieren, dass die Kinder ein weiteres Mal am Eugen-Bolz-Platz umsteigen müssen.

Was den Bus von Eyach anbelange, würde es sich um eine Überführungsfahrt nach Börstingen handeln, so das Landratsamt. Mit dieser Fahrt würden Schüler aus "etlichen Orten (unter anderem Börstingen, Sulzau) nach Rottenburg befördert". Schon in der Planung sei klar gewesen, dass dieser Bus voll ausgelastet sein würde. "Würde dieser Bus bis Felldorf rückverlängert (wie jetzt gefordert), müssen mit hoher Sicherheit in den späteren Ortschaften (zum Beispiel Obernau) Fahrgäste zurückgelassen werden. Eine Rückverlängerung ist daher nicht möglich", heißt es weiter.

Bus-Zug-Verbindung als Alternative für Felldorf wurde geschaffen