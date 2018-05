Starzach Grundschüler lernen Fledermäuse kennen

Die Diplom-Geografin Ilona Busenwein vom Freundeskreis der Schlossfledermäuse in Tübingen, die in ihrer Wohnung schon 35 Jahre mit dutzenden solcher Tiere zusammen lebt, hatte eine Auswahl verschiedener Fledermäuse mitgebracht, wohl behütet in kleinen Binsenkörbchen und die Schüler kamen hautnah mit den Tieren in Berührung. Dass man mit diesen auch sprechen und singen kann, war ihnen nicht bekannt. Die kleinste Fledermaus wiegt nur zwei Gramm, und die hatte Busenwein zum Staunen aller mitgebracht und aus dem kleinen Körbchen herausgeholt.

Fledermäuse seien die einzigen Säugetiere, die fliegen können, lernten die Schüler. Sie haben zwar Flügel, aber keine Federn. Die meisten Arten von Fledermäusen fressen Insekten. Es gebe eine Vielzahl verschiedener Tiere. Größere Fledermäuse fressen auch Obst, Vögel, Fische oder kleine Fledermausarten. Die Vampirfledermäuse trinken sogar das Blut von Tieren und können Menschen mit ihren scharfen Zähnen beißen.

Die samtweichen Tiere schlafen am liebsten eng beieinander. So können sie sich gegenseitig wärmen. Sie seien nachts wach und schlafen am Tag. Dabei hängen sie haufenweise kopfüber in Bäumen, Höhlen oder auf Dachböden, erzählte die Expertin. In kalten Gegenden halten sie auch Winterschlaf zum Beispiel in warmen Höhlen. Wenn sie nachts jagen, hören sie Gegenstände oder Tiere mittels Schallwellen, die als Echo und Orientierung zurückgeworfen werden. Sie können in einer Nacht bis zu 200 Kilometer fliegen.