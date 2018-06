Starzach Gesellige Unterhaltung

Zwei Tage lang Blasmusik bei Spiel, Spaß und Action bot der Veranstalter. Am Samstagabend musizierten die Kapellen aus Bietenhausen und Bieringen und am Sonntag die Musikfreunde aus Wendelsheim und Lustnau. Am Sonntagnachmittag zeigte die Bläserklasse der Grundschule ihr Können. Für Speis und Trank war bestens vorgesorgt.

Viel Gaudi gab es bei den Austragungen zur Vereinsmeisterschaft, bei der Muskelkraft, Ausdauer, Hartnäckigkeit und Geschicklichkeit erforderlich waren. Vorständin Katja Seifer mit ihrem Team können zufrieden sein mit dem Verlauf.