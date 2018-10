Starzach Geistliche Impulse rütteln auf

Starzach/Ergenzingen. Die Fuß-Wallfahrer trafen sich am vergangenen Sonntag jeweils um 7.30 Uhr an der Kirche in ihrer Gemeinde zum gemeinsamen Start.

Die erste Station war dann an der Kirche in Sulzau. Dort gab es auch den ersten geistlichen Impuls. Die zweite Station war am Weitenburger Kreuz auf dem Parkplatz bei Schloss Weitenburg.

Gottesdienst in der Krönungskirche