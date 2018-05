Starzach Freundschaftskonzert in der Schweiz

Zu Beginn des Ausflugs stand ein Besuch des mittelalterlichen Städtchens Gruyères auf dem Programm. Bei herrlichem Wetter wurde das 800 Jahre alte Bilderbuchstädtchen mit Schloss erkundet. Im Anschluss wurde von der 40-köpfigen Sängerfamilie das gemietete Chalet bezogen.

Danach ging es zum Einsingen nach Villars-sous-Mont ins Intyamontal. Der Männerchor gestaltete dort gemeinsam mit dem "Choeur-mixte d’Estavannens et la Benjamine de Villars-sous-Mont" ein fast zweistündiges Freundschaftskonzert in der Dorfkirche. In der voll besetzten Kirche eröffnete der gemischte Chor aus dem Intyamontal mit zehn Liedern auf französisch das Konzert.

Nach einer kleinen Pause startete die Sängerfreundschaft aus Trillfingen und Starzach mit ihrer Chorleiterin Gabi Richter ihren Programmteil mit "Von guten Mächten wunderbar geboren", "Ich wollte nie erwachsen sein" und "Über sieben Brücken musst du gehen" von Peter Maffay. Begleitet wurde der Chor am Klavier von Matthias Rapp. Mit "Weit, weit weg", "The Rose" und "The Sound of Silence" legten die 22 Sänger einen tollen Auftritt hin und wurden mit anhaltendem Applaus belohnt. Zum Abschluss wurde gemeinsam die Nationalhymne der Region "Das alte Hüttlein" auf deutsch und französisch gesungen.