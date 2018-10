Starzach Freude an außergewöhnlichen Bewegungen

Das Training in Starzach begann in der Sporthalle des Kindergartens (damals Grundschule) in Wachendorf und wurde dann in der Sporthalle der Hauptschule in Börstingen fortgesetzt, nachdem die Anzahl der Mitglieder immer größer wurde.

Trainer und Koordinator Volker Hipp begrüßte die Trainer, unter ihnen ganz besonders Sébastien Weitbruch als amtierender dreifacher ­Vizeweltmeister

Der letzte Höhepunkt in der Vereinshistorie war die freundschaftliche Übernahme zu Beginn diesen Jahres von der Bujukai-Sparte in Bierlingen. Diese wurde nach langen Jahren geschlossen. In der Blütezeit gab es dort rund 200 Mitglieder, ehe sie mit ihrem Trainer und Stilgründer Günter Faiß dem Sportverein den Rücken kehrten.

Zur Zeit hat der Verein 116 Mitglieder, davon 53 Kinder, 33 Erwachsene, 22 passive Mitglieder und acht Trainer.

Bürgermeister Thomas Noé überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde verbunden mit einem ein Geschenk. Er freute sich, dass insbesondere viele Kinder im Verein betreut und geschult werden.