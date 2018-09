Starzach Feuchtbiotop vorerst gerettet

Zwischenzeitlich war auch der Zuführungshydrant, der Bad Imnau mit Trinkwasser versorgt und rund 50 Meter vom 20 Meter hohen Hochbehälter entfernt ist, angezapft. Von hier aus strömte das Wasser in einen danebenstehenden Behälter und wurde druckerhöht weiter zu einem zweiten im Wald stationierten Tragkraftspritzenfahrzeug der Felldorfer Abteilung geführt, das den Druck bis zur Auslaufstelle erneut erhöhte, so dass am Ende 600 Liter Wasser je Minute oder 3,6 Kubikmeter je Stunde in hohem Bogen und mit viel Sauerstoff angereichert, in den Teich schossen. Rund 280 Kubikmeter Wasser waren erforderlich, um den Teich zur üblichen Höhe bis zum Überlaufrohr anzufüllen.

Nach Stunden war der normale Wasserstand im Biotop endlich erreicht und die Feuerwehrmänner, von der Gemeinde Starzach mit Vesper und Getränken bestens versorgt, konnten mit dem Abbau der Leitung beginnen. Sie werden zur weiteren Bearbeitung – reinigen und trocken – wieder an die Rottenburger Feuerwehr zurückgegeben. Die Gesamtkosten der Operation stehen noch nicht fest.

Ob die Aktion nachhaltig wirkt oder der Wasserspiegel wieder rasch fällt, kann nicht genau vorhergesagt werden. Jedenfalls werden die umstehenden Birkenbäume und das Schilfgestrüpp weiterhin den Wasservorrat anzapfen und möglicherweise das beliebte Ammelesbrünnle wieder in Gefahr bringen.