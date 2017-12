Starzach Felldorfer Kirchenchor hofft auf Verstärkung

Dann nämlich soll die "Missa Festiva" von Hubert Zaindl beim Festgottesdienst erklingen. Dirigent Bruno Sacha hat mit den Vorbereitungen bereits begonnen und das Jahresprogramm erstellt. Die Termine für die Proben stehen auch schon alle fest.

Bei der Mitgestaltung der Christmette an Heiligabend um 22 Uhr in Felldorf sollen zwei Messteile aufgeführt werden. Bis Ostern sollen zwei weitere Teile eingeübt sein, damit dann beim 50. Jahrestag der Altarweihe die komplette Messe aufgeführt werden kann.

In einer groß angelegten Kampagne wirbt der Kirchenchor um Sängerinnen und Sänger für dieses Vorhaben: "Komm und sing mit! Der Kirchenchor freut sich auf Dich/Sie. Unsere Empfehlung: Einfach mit Teil I anfangen, begeistert sein, weiter mitmachen und Freude am Chorgesang haben", heißt es in der Ankündigung.