Starzach Erste Effekte sind bereits zu sehen

Auf Höhe des Kläranlageneinflusses beispielsweise wurde der Flusslauf enger gemacht, um somit eine stärkere Strömung zu schaffen. "Teilweise stand der Neckar hier beinahe. Wir wollen das ändern", sagt Krieg. Und tatsächlich erkennt man bereits jetzt was die Einbauten bewirken: Das Wasser fließt an manchen Stellen schneller, hinter einer Wurzelinsel gibt es sogar eine Rückströmung. Einige Wurzeln ragen auch vom Ufer in den Fluss hinein. Befestigt sind diese mit Drahtseilen, Steinen, eingepflockten Stämmen sowie Erde.