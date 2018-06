Starzach Erinnerungen an das alte Kirchlein werden ausgetauscht

Starzach-Felldorf. Es war ein festlicher und freudiger Sonntag bei der Felldorfer Kirchengemeinde St. Johannes Baptist. Viele Gläubige aus der Starzacher Seelsorgeeinheit St. Josef feierten mit den Felldorfern die Weihe ihrer Kirche vor 50 Jahren durch Weihbischof Wilhelm Sedelmaier am 25. Mai 1968. Beim Festgottesdienst erinnerte Generalvikar Prälat Clemens Stroppel von der Diözese Rottenburg-Stuttgart an den Kirchenneubau als "Zelt Gottes unter den Menschen", in dem die Menschen Schutz, Zuflucht und Hoffnung finden.