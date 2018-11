Starzach Eine fröhliche, erlesene Auswahl aus fünf Jahrhunderten

Der Chor des ehemaligen Ensembles des Starzacher Singkreises hat sich neu unter der Formation Mixdur zusammengefunden und bot eine fröhliche, erlesene Mixtur von Chorliedern und Texten aus fünf Jahrhunderten und verschiedenen Genres in Dur und in Moll. Simone Stein hat den Saxofonpart übernommen und am Klavier brillierte Michael Merk.

Die musikalische Verbindung stellten die Sängerinnen und Sänger gleich im "Welcome in blue" her. Es wurde für den Chor arrangiert von Henry O. Millsbay. Ein tolles Klangbild mit sauberer Artikulation zeichnete anschließend das bekannte "To be or not to be" aus. In Verbindung mit chromatischer Verschiebung und Variationen in der Lautstärke entstanden zusätzliche Lebendigkeit und Leichtigkeit.

"In stiller Nacht" von J. Brahms, "Au clair de la lune" und "An die Freunde" waren bekannte Melodien, die zum Mitsummen einluden. Für den Rhythmus sorgten die Männer mit rockigem Fluss und den Frauenstimmen gelang die anspruchsvolle Melodieführung auch in neumodischer Version ausgezeichnet.